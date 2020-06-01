Россияне стали чаще интересоваться диванами

В последние месяцы россияне стали активнее интересоваться диванами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис "Авито".
Спрос увеличился на 6% по сравнению с докарантинным периодом и сразу на 20% в сравнении с апрелем-маем прошлого года. Кроме того, на 18% в сравнении с данными 2019 года зафиксирован рост объявлений о продаже диванов.
— Люди начали обустраивать свои загородные дома и обновлять мебель в квартирах, чтобы с комфортом проводить семейные вечера, — отметил управляющий директор сервиса "Авито. Товары" Алексей Куракин.
Он добавил, что интерес жителей страны к диванам не пропал даже в последние недели.
Обновить мебель семья может в среднем за 14,6 тысячи рублей, что на семь процентов выше февральской стоимости диванов.
Диваны любят не только люди, но и их домашние питомцы. Так, хаски из Уэльса погрызла весь диван, пока хозяин спал, но её глаза заставили всё простить.