В Совфеде предложили дать арендодателям офисов отсрочку по налогам

Глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил дать арендодателям офисов отсрочку по налогам и платежам. Соответствующее письмо сенатор намерен сегодня направить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
— Предлагаемые изменения расширяют перечень арендодателей, чтобы установленные меры поддержки в виде отсрочки (рассрочки) налога на имущество организаций, земельного налога и авансовых платежей по таким налогам, налога на имущество физических лиц распространялись и на арендодателей офисных, коммерческих, административных помещений, — приводит ТАСС выдержку из документа.
Подобную меру поддержки, по мнению сенатора, должны получить те, кто предоставил своим арендаторам отсрочку по оплате по договорам аренды объектов недвижимого имущества. Кутепов уточняет, что в нынешней редакции постановления правительства о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии учтены только арендодатели торговых объектов.
Напомним, что в апреле правительство утвердило список наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. В документ включили девять различных сфер деятельности — от авиаперевозчиков до гостиничного бизнеса и общественного питания. Впоследствии в список вошли музеи, зоопарки, автосалоны и другие объекты. Последнее обновление перечня отраслей было сделано в середине мая.