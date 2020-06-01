В Совфеде предложили дать арендодателям офисов отсрочку по налогам

Глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил дать арендодателям офисов отсрочку по налогам и платежам. Соответствующее письмо сенатор намерен сегодня направить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

— Предлагаемые изменения расширяют перечень арендодателей, чтобы установленные меры поддержки в виде отсрочки (рассрочки) налога на имущество организаций, земельного налога и авансовых платежей по таким налогам, налога на имущество физических лиц распространялись и на арендодателей офисных, коммерческих, административных помещений, — приводит ТАСС выдержку из документа.

Подобную меру поддержки, по мнению сенатора, должны получить те, кто предоставил своим арендаторам отсрочку по оплате по договорам аренды объектов недвижимого имущества. Кутепов уточняет, что в нынешней редакции постановления правительства о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии учтены только арендодатели торговых объектов.