Российские школьники назвали профессии своей мечты

Врачами, режиссёрами и учителями — так выглядят самые популярные ответы российских школьников на вопрос, кем бы они хотели стать в будущем. Такие данные социологического опроса среди учащихся российских школ приводит Фонд развития культуры и кинематографии "Страна".

— Двенадцать процентов подростков привлекают профессии врача и ветеринара, 9% опрошенных планируют реализовать себя в творческих профессиях, а 7% — хотят стать учителями, — приводит выдержку из документа РИА "Новости".

Почётное четвёртое место в рейтинге профессий мечты разделили юристы и программисты — по 6%. Следом по популярности идут профессии военного и спортсмена — по 3%, 2,5% хотят стать предпринимателями, чуть меньше (2,3%) — поварами или кондитерами.

Также в ходе опросов школьники рассказали, что считают самым значимым жизненным приоритетом. Большинство детей назвали семью главной ценностью в жизни. На втором месте — здоровье, на третьем — возможность получать удовольствие. Также среди популярных жизненных ценностей у школьников — любовь, успех проектов, деньги. Лишь на последнем месте было названо общественное признание.

Отметим, исследование проводилось с октября 2019-го по март 2020 года методом анкетирования. В нём приняли участие более 28 тысяч учеников учеников 7–11-х классов в 70 регионах России.