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Грузовик проехал через толпу протестующих в Миннеаполисе — видео

Водителю предъявили обвинения в нападении.

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В американском городе Миннеаполисе, где уже несколько дней проходят массовые протесты из-за убийства афроамериканца полицейскими, грузовик проехал через толпу демонстрантов. Видео инцидента опубликовали пользователи "Твиттера".

На кадрах можно видеть, как участники акции спешно разбегаются по сторонам дороги, увидев мчавшийся в их сторону грузовик. После того как автомобиль остановился, протестующие окружили его, попытались вытащить водителя и пробраться в салон.

Управление общественной безопасности города сообщило в "Твиттере", что водитель задержан. Он пострадал и был доставлен в больницу с травмами, которые не представляют угрозы жизни. По данным CNN, мужчине предъявили обвинения в нападении без права освобождения под залог.

В правоохранительных органах уточнили, что в результате происшествия среди участников демонстрации никто не пострадал.

Напомним, массовые беспорядки в США начались в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жёсткого задержания полицейским в Миннеаполисе. Протесты также вспыхнули и в других городах США. Бунтующие жгли машины и громили улицы. За прошлые сутки полиция задержала около 1400 человек. В Миннеаполисе мирные акции протеста продолжились и на следующий день после жёсткого разгона полицией и Нацгвардией США.

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