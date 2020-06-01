Грузовик проехал через толпу протестующих в Миннеаполисе — видео

В американском городе Миннеаполисе, где уже несколько дней проходят массовые протесты из-за убийства афроамериканца полицейскими, грузовик проехал через толпу демонстрантов. Видео инцидента опубликовали пользователи "Твиттера".

На кадрах можно видеть, как участники акции спешно разбегаются по сторонам дороги, увидев мчавшийся в их сторону грузовик. После того как автомобиль остановился, протестующие окружили его, попытались вытащить водителя и пробраться в салон.

Truck driver who sped toward crowd blocking interstate in #Minneapolis was pulled from his rig & beaten.



The driver was later arrested.



pic.twitter.com/lzdGeXWw01 — Kondektur Bus™ (@kondekturbus_) June 1, 2020

Управление общественной безопасности города сообщило в "Твиттере", что водитель задержан. Он пострадал и был доставлен в больницу с травмами, которые не представляют угрозы жизни. По данным CNN, мужчине предъявили обвинения в нападении без права освобождения под залог.

В правоохранительных органах уточнили, что в результате происшествия среди участников демонстрации никто не пострадал.