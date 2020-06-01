Дочь мэра Нью-Йорка задержали за участие в протестах

Дочь мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио Кьяру арестовали во время уличных протестов в поддержку убитого афроамериканца Джорджа Флойда. Протокол о задержании девушки появился на странице профсоюза американских сержантов, но позже запись удалили.

How can the NYPD protect the city of NY from rioting anarchist when the Mayors object throwing daughter is one of them. Now we know why he is forbidding Mounted Units to be mobilized and keeping the NYPD from doing their jobs. pic.twitter.com/q06g2aYV19 — SBA (@SBANYPD) June 1, 2020

— Как может полиция Нью-Йорка защитить город Нью-Йорк от беспорядков анархистов, когда дочь мэра является одной из них? Теперь мы знаем, почему он запрещает мобилизацию конных подразделений и не даёт полиции Нью-Йорка выполнять свою работу, — прокомментировали инцидент в сообществе отставных полицейских, которое имеет давние трения с главой города.

Информацию также подтверждает CNN со ссылкой на источники в полиции. 25-летняя Кьяра была арестована в районе Манхэттена за участие в незаконном собрании. Позже девушку отпустили.

Сам Билл Де Блазио пока не прокомментировал инцидент. По данным СМИ, он находится на совещании с сотрудниками муниципалитета.