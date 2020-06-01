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Дочь мэра Нью-Йорка задержали за участие в протестах

Глава города пока не прокомментировал инцидент.

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Фото © Twitter / Black News Alerts

Дочь мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио Кьяру арестовали во время уличных протестов в поддержку убитого афроамериканца Джорджа Флойда. Протокол о задержании девушки появился на странице профсоюза американских сержантов, но позже запись удалили.

Как может полиция Нью-Йорка защитить город Нью-Йорк от беспорядков анархистов, когда дочь мэра является одной из них? Теперь мы знаем, почему он запрещает мобилизацию конных подразделений и не даёт полиции Нью-Йорка выполнять свою работу, прокомментировали инцидент в сообществе отставных полицейских, которое имеет давние трения с главой города.

Информацию также подтверждает CNN со ссылкой на источники в полиции. 25-летняя Кьяра была арестована в районе Манхэттена за участие в незаконном собрании. Позже девушку отпустили.

Сам Билл Де Блазио пока не прокомментировал инцидент. По данным СМИ, он находится на совещании с сотрудниками муниципалитета.

Протесты в Нью-Йорке длятся уже второй день, накануне толпы митингующих вышли на улицы, акции закончились беспорядками и поджогами полицейских машин. В городе объявлен комендантский час, ограничительные меры также введены в других штатах. Напомним, причиной массовых демонстраций в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице.

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