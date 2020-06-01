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В России могут ввести уголовную ответственность за неполную уплату алиментов

Действующее законодательство предусматривает ответственность только при полной неуплате алиментов.

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Фото © Pixabay

Министерство юстиции Российской Федерации намерено ввести административную и уголовную ответственность за неполную уплату алиментов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Изменения санкций в действующую статью 5.35.1 КоАП и статью 157 УК РФ разработаны во исполнение плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках "Десятилетия детства".

В настоящее время в России ответственность есть только при полной неуплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей. После внесения изменений неполная уплата также станет наказуемой.

Изменения должны помочь мотивировать должников к добровольному, своевременному и полному исполнению судебных актов, уточнили в Минюсте.

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