В России могут ввести уголовную ответственность за неполную уплату алиментов

Министерство юстиции Российской Федерации намерено ввести административную и уголовную ответственность за неполную уплату алиментов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Изменения санкций в действующую статью 5.35.1 КоАП и статью 157 УК РФ разработаны во исполнение плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках "Десятилетия детства".

В настоящее время в России ответственность есть только при полной неуплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей. После внесения изменений неполная уплата также станет наказуемой.