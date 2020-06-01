В Голландии ресторан стал использовать роботов-официантов из-за пандемии коронавируса

В китайском ресторане Royal Palace, расположенном в нидерландском городке Ренессе, посетителей будут обслуживать роботы-официанты. Как сообщает Associated Press, владелец заведения приобрёл роботов ещё осенью 2019 года и даже не подозревал, что уже скоро они его выручат: подобные официанты способны обслуживать клиентов даже во время пандемии коронавируса, когда необходимо снизить число близких контактом между людьми.

Сообщается, что гостей заведения будут встречать два робота. Они умеют здороваться, разносить напитки и еду, а также убирать использованную посуду.

Открыться заведения в стране могут уже сегодня, первого июня. В них будет разрешено находиться одновременно не более 30 посетителям, которые должны будут держаться на расстоянии полутора метров друг от друга.