"Крестьянская ментальность". Политолог назвал общие черты всех президентов Украины

Политолог Андрей Головачёв назвал несамостоятельность, безответственность, необразованность и даже глупость общими чертами всех президентов Украины. Об этом он написал в блоге на сайте издания "Главред".

— Политическими селянами были и Кравчук, и Кучма, и Ющенко, и Янукович, и Порошенко. Ярко выраженной крестьянской ментальностью обладает и нынешняя управляющая пара — Ермак — Зеленский, — считает Головачёв.

Самой большой проблемой же, по его мнению, является неспособность к стратегическому планированию и нужда в "хозяине". Именно из-за этого вся борьба за свободу в стране сводилась "к переходу от одного покровителя к другому".

— Богдан Хмельницкий вытянул Украину из-под Польши, но сразу же передал Неньку российскому царю. Мазепа, а до него и другие гетманы, пытался совершить обратный переход — от России в Польшу, — отметил он, уточнив, что нынешняя власть не может справиться со страной без помощи Запада.

При этом, по мнению политолога, США устали от Украины, а Евросоюз испытывает свои проблемы, из-за чего Владимир Зеленский "пугает Запад дефолтом и Россией и готов исполнить любое требование МВФ". К тому же эксперт не исключил, что страна в будущем вновь изменит геополитическую ориентацию.