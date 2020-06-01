Премьер-министр Армении и его семья заразились коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом. Об этом сообщил сам лидер страны в ходе онлайн-трансляции на своей странице в Facebook. Он добавил, что выявить заболевание помогли тест-системы, так как никаких симптомов ни он, ни члены его семьи не ощущают.

— Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, у меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция. У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, — сообщил глава Кабмина Армении.

Никол Пашинян отметил, что, несмотря на заболевание, продолжит работу из своей резиденции. Также он выразил надежду, что не стал распространителем заболевания и никого не заразил.