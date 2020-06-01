В России за сутки выявили 9035 новых случаев коронавирусной инфекции

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 9035 человек. Таковы данные федерального оперштаба по контролю за эпидемиологической ситуацией. Общее число зафиксированных случаев с начала эпидемии — 414 878.

Данные: Оперативный штаб

— За последние сутки в России выявлено 9035 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3622 случая (40,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Наибольшее количество новых случаев CoViD-19 зафиксировано в Москве. В первой пятёрке также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области.

За сутки скончалось 162 пациента с CoViD-19, общее число жертв эпидемии выросло до 4855 человек. Вместе с тем выздоровело 3994 человека, число излечившихся увеличилось до 175 877 человек.

Ситуация с коронавирусом в России постепенно начинает стабилизироваться. В одной только Москве, где с сегодняшнего дня открываются парки, за сутки выздоровело более двух тысяч человек.