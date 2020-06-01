Путин поручил расширить список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса

По итогам прошедшего ранее совещания по транспорту президент России Владимир Путин поручил правительству включить в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики железнодорожные перевозки пассажиров и внутренний водный транспорт. Соответствующее поручение главы государства было опубликовано на официальном сайте Кремля.

— Правительству Российской Федерации: включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (CoViD-19), следующие виды экономической деятельности: деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта, — говорится в документе.

Президент определил срок исполнения данного поручения не позднее 10 июня текущего года.