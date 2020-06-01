В Италии предложили наказывать за отрицание коронавируса как за непризнание холокоста

За отказ признавать существование и опасность новой коронавирусной инфекции нужно наказывать так же, как и за отрицание холокоста. Такое заявление сделал президент итальянской области Венето Лука Дзайя в эфире телеканала Stasera Italia.
— Есть полно людей, которые считают, что Земля плоская, кто отрицает холокост. Есть теории, выходящие за рамки действительности, и мы не можем позволить, чтобы кто-то наводил клевету. Из-за ошибочной информации кто-то может погибнуть, — отметил он.
По мнению политика, это "безумие", что люди ещё могут распространять такие идеи. Он добавил, что является сторонником свободы слова, но есть границы, за которые переступать нельзя.
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