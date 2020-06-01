В Москве запретили продавать алкоголь в маленьких кафе в жилых домах

В Москве запретили розничную продажу алкоголя заведениям с залом для посетителей площадью менее 20 квадратных метров, которые расположены в жилых домах или на прилегающих к ним территориях. Соответствующий закон подписал мэр столицы Сергей Собянин.
— Розничная продажа алкогольной продукции... допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей, общая площадь которого соответствует требованиям федерального законодательства, — говорится в документе.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал 24 апреля закон о запрете продажи алкоголя в маленьких кафе в жилых домах или "закон о наливайках". Он вступил в силу 5 мая. В документе речь идёт о заведениях, расположенных на первых этажах жилых домов, площадь зоны обслуживания которых меньше 20 квадратных метров. Причиной для введения данных ограничений стали многочисленные обращения и жалобы жителей многоквартирных домов.
Лента новостей
Ракова рассказала, как Москва смогла не повторить "итальянский сценарий" с коронавирусом
сегодня в 18:13
Американские бренды перекрасили логотипы в чёрно-белый в поддержку умершего после задержания темнокожего
сегодня в 18:03
В Италии предложили наказывать за отрицание коронавируса как за непризнание холокоста
сегодня в 17:46