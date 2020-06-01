"Новичок" и "русские шпионы". Опубликован трейлер к сериалу об "отравлении" Скрипалей

В Сети появился трейлер сериала компании BBC One, который снят по мотивам инцидента в британском городе Солсбери. Мини-сериал "Отравление в Солсбери" повествует о якобы имевшем место отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В трейлере говорится, что лента основана на реальных событиях. Серии выйдут 14, 15 и 16 июня. В главных ролях снялись Энн-Мари Дафф, Наоми Янг и Крис Уилсон. Сергея Скрипаля сыграл Уэйн Сванн, а его дочь Юлию — Джилл Винтерниц. В анонсовом видео звучат такие слова, как "Новичок" (название предполагаемого отравляющего вещества) и, конечно же, "русские шпионы".
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Напомним, 4 марта 2018 года власти Британии заявили, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был завербован Лондоном, а также его дочь якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". В августе прошлого года полиция Великобритании призналась, что не имеет доказательств, которые могли бы указать на причастность властей России к этому делу.