"Новичок" и "русские шпионы". Опубликован трейлер к сериалу об "отравлении" Скрипалей

В Сети появился трейлер сериала компании BBC One, который снят по мотивам инцидента в британском городе Солсбери. Мини-сериал "Отравление в Солсбери" повествует о якобы имевшем место отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В трейлере говорится, что лента основана на реальных событиях. Серии выйдут 14, 15 и 16 июня. В главных ролях снялись Энн-Мари Дафф, Наоми Янг и Крис Уилсон. Сергея Скрипаля сыграл Уэйн Сванн, а его дочь Юлию — Джилл Винтерниц. В анонсовом видео звучат такие слова, как "Новичок" (название предполагаемого отравляющего вещества) и, конечно же, "русские шпионы".