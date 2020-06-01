Певица Граймс рассказала, как ласково называет их с Маском сына

Необычное имя новорождённого сына основателя SpaceX Илона Маска и певицы Граймс всё ещё интригует поклонников пары. Но оказалось, что малыша дома называют более привычным для ушей сочетаем звуков.
В интервью Bloomberg молодая мама рассказала, что дома они с Илоном зовут сына Маленький Икс (little X). Официальное имя малыша — XÆA-XII, где X означает неизвестную переменную, Æ — эльфийское написание Ai (любовь и/или искусственный интеллект), A-XII — самолёт A-12. Оно произносится как "Икс Эш Эй Твелв Маск" или "Икс Эш Архангел Маск".
Напомним, что 48-летний Илон Маск и его 32-летняя избранница стали родителями четвёртого мая. Это их первый общий ребёнок и первенец для певицы Grimes. А вот у Маска уже есть пятеро детей от первого брака. Их родила изобретателю канадская писательница Жюстин Уилсон.