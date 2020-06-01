Конец неопределённости. Эксперт объяснил, почему обществу важно наконец распорядиться судьбой поправок

Лидер партии "Россия будущего" Александр Зорин положительно оценил выбор даты общероссийского голосования по поправкам в конституцию. Напомним, что президент Владимир Путин поддержал предложение ЦИК начать проведение процедуры 1 июля.

По словам Зорина, основной вызов, который стоял перед организаторами голосования, был в обеспечении безопасности граждан.

— Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что будут обеспечены условия безопасности на избирательных участках, что будут маски, перчатки, измерение температуры и что сходить на участок голосования будет безопаснее, чем в магазин. Это действительно так, потому что при входе в магазины не измеряют температуру, — указал собеседник Лайфа.

Лидер "России будущего" отметил, что неопределённость вокруг судьбы поправок и даты голосования сильно влияла на общественное мнение, зато теперь россияне чётко понимают, что этот процесс запущен, он продолжается, а всенародное голосование поставит в нём финальную точку.

— Депутаты говорят, что этот день сделают выходным, поэтому не надо будет отпрашиваться с работы. То есть это будет полноценное голосование, которое будет обеспечено в условиях безопасности, — заключил он.