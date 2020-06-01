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Посреди Ульяновска забил огромный фонтан из-под земли. Одну женщину сбило с ног

К месту коммунальной аварии прибыла карета скорой помощи.

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В Ульяновске неожиданно появился новый фонтан высотой с многоэтажный дом. Гейзер вырвался из-под земли на улице Промышленной рядом с торговым центром "Вертикаль". По словам очевидцев, под мощную струю попал человек.

Там что-то с женщиной случилось. Слава богу, сразу скорая приехала! Ужас, оглушило, видимо, женщину, — говорит автор видео и уточняет, что вода холодная.

Видео © Соцсети

В городской администрации объяснили, что во время плановых испытаний прочности труб одну прорвало, и пообещали устранить аварию.

В ходе плановых гидравлических испытаний на улице Промышленной был выявлен порыв на участке теплосети диаметром 700 мм ПАО "Т Плюс". Работы по восстановлению объекта будут выполнены не позднее 11 июня, — сообщила мэрия во "ВКонтакте".

Ранее в Волгограде музыкальную школу во время занятий затопило кипятком, педагоги вывели всех учащихся, но не смогли вынести инструменты.

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