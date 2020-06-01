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PlayStation 5 может оказаться дефицитной, и коронавирус здесь ни при чём

Пандемия не повлияла на планы компании, однако первое время, возможно, консоль будет достать непросто.

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Фото © Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

На старте продаж PlayStation 5 может оказаться в дефиците, как это было с PS4. Об этом сообщил CNET глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Однако проблем с поставками не наблюдается, по словам топ-менеджера. Релиз консоли также не перенесён — он по-прежнему намечен на конец 2020 года.

Райан отметил, что новая консоль не будет дешёвой, но при этом её цену полностью оправдает качество. Дизайн, производительность и контент будут соответствовать цене.

Презентация PS5 состоится 4 июня в 23:00 по московскому времени. Также Sony пообещала подробнее рассказать о стартовой линейке игр.

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