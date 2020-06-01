"Да, я изменял и пил". Бывший муж Ирины Горбачёвой признался в своей неверности

Яркая пара распалась в 2018 году, а недавно в интервью Юрию Дудю Ирина призналась, что стало тому причиной. По словам актрисы, проблемы в браке начались давно, а потом она увидела переписку мужа с другой. Попыталась стерпеть адюльтер, но не смогла. А теперь и 36-летний Григорий Калинин решил высказаться. Он осудил подобную искренность экс-супруги, однако подтвердил, что действительно не был ей верен.

Да, я изменял. Измены в жизни происходят. Такое возможно в браке. Что тут сделаешь? Это всегда больно и неприятно. Кто-то больше переживает, кто-то меньше. Говорю так, потому что в моей жизни были измены, в том числе изменяли и мне. Для меня это опыт, я сделал соответствующие выводы Григорий Калинин

Фото © Instagram / irina_gorbacheva

При этом звезда сериалов "Мылодрама" и "Остров" Калинин заявил, что мужскую и женскую измены стоит оценивать по-разному. Однако потом усомнился в своих словах и отметил, что неверность — это в любом случае плохо.

Но надо учитывать, влюбляешься ты на раз в человека или просто изменяешь под воздействием алкоголя? Что именно тобой руководит: любовь или привязанность к кому-то новому? Или у вас возникла спонтанная страсть? Женская и мужская измены, как показывает практика, абсолютно разные вещи, тут нет равноправия

Фото © Instagram / irina_gorbacheva

Но адюльтером проблемы артиста не исчерпывались. У него было несколько пагубных привычек. Из-за пристрастия к алкоголю даже пришлось просить о помощи, признался Калинин "Экспресс-газете". Но, по словам актёра, зависимости он оставил в прошлом.

Раньше очень много пил, и у меня начались проблемы. Обратился за помощью к специалистам. Сейчас даже пиво и вино не употребляю. Пробовал наркотики, но давно и этого нет Григорий Калинин