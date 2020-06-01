Папарацци поймали Леди Гагу во время прогулки и ужаснулись тому, как она запустила себя на карантине

Не секрет, что самоизоляция больно ударила не только по экономике, но и по фигурам простых обывателей. Мало кто смог в условиях карантина поддерживать спортивную форму, и звёзды оказались не исключением. Неподвижный образ жизни и стресс перед выходом нового альбома сделали своё тёмное дело, и теперь 34-летняя Леди Гага может попрощаться со своим прессом и тонкой талией, пишет Daily Mail.

Фото © Twitter / Gaga Media

Папарацци поймали певицу вместе с её 33-летним парнем Майклом Полански на улицах Лос-Анджелеса. Парочка вышла прогуляться и выпить кофе, но фотографы не дремлют. Гага надела чёрный топ с вырезом и ремнями, такие же чёрные легинсы и кроссовки. Но внимание фанатов привлёк обвисший живот и поплывшая талия певицы. Снимки тут же разлетелись по соцсетям, вызвав бурю разочарования.

Фото © Twitter / GAGAIMAGES

Я еле узнал её, она очень много набрала за это время... Slug

Как-то она не очень выглядит сейчас... BeeperBeaup

Эта одежда ей совсем не идёт, зачем надевать такое открытое, когда похвалиться нечем? Пользователь Сети

Фото © Instagram / ladygaga