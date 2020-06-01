Папарацци поймали Леди Гагу во время прогулки и ужаснулись тому, как она запустила себя на карантине

Не секрет, что самоизоляция больно ударила не только по экономике, но и по фигурам простых обывателей. Мало кто смог в условиях карантина поддерживать спортивную форму, и звёзды оказались не исключением. Неподвижный образ жизни и стресс перед выходом нового альбома сделали своё тёмное дело, и теперь 34-летняя Леди Гага может попрощаться со своим прессом и тонкой талией, пишет Daily Mail.
Фото © Twitter / Gaga Media
Папарацци поймали певицу вместе с её 33-летним парнем Майклом Полански на улицах Лос-Анджелеса. Парочка вышла прогуляться и выпить кофе, но фотографы не дремлют. Гага надела чёрный топ с вырезом и ремнями, такие же чёрные легинсы и кроссовки. Но внимание фанатов привлёк обвисший живот и поплывшая талия певицы. Снимки тут же разлетелись по соцсетям, вызвав бурю разочарования.
Фото © Twitter / GAGAIMAGES
Я еле узнал её, она очень много набрала за это время...
Slug
Как-то она не очень выглядит сейчас...
BeeperBeaup
Эта одежда ей совсем не идёт, зачем надевать такое открытое, когда похвалиться нечем?
Пользователь Сети
Фото © Instagram / ladygaga
Но многие преданные фанаты встали на защиту певицы, ведь она всегда была на стороне обиженных и слабых. Сама Леди Гага часто говорила, что добилась огромного успеха вопреки своей внешности. И именно этот посыл она хотела донести до своих слушателей. "Я некрасивая и не супермодель, но я теперь известна — и всё благодаря своему сердцу и уму", — признавалась певица.
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