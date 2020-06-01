Модель с пышными формами выкладывает фото без обработки, доказывая, что целлюлит — это нормально

30-летняя модель Карина Ирби, которая живёт на Гавайях, США, занимается собственным брендом купальников и часто демонстрирует новые вещи на себе. От девушки это требует неимоверной смелости, ведь помимо сильной экземы на ногах у Карины сильно выражен целлюлит. Но модель перебарывает себя, выкладывая фото, чтобы поддержать 1,1 млн подписчиков с теми же проблемами и доказать, что идеальные девушки из соцсетей их обманывают.

Фото © Instagram / karinairby

В начале года один снимок Карины стал вирусным — на нём девушка позировала, повернувшись спиной к камере и показав пышные ягодицы. Модель хотела доказать, что все недостатки можно скрыть удачной позой, но нужно ли? Подписчики восторгались честностью и смелостью кумира, но нашлись и недовольные. Например, блогерша Раффела Манкузо, которая тоже пропагандирует бодипозитив и является немаленькой девушкой, обвинила Карину в лицемерии, пишет News.com.

То самое вирусное фото. Фото © Instagram / karinairby

Люди обожают таких худых блогеров, потому что тогда они могут чувствовать себя хорошо, осознавая собственную толерантность и не сталкиваясь со своей фэтфобией. Я могу опубликовать такое же фото и не получить позитивный отклик. И почему? Потому что мои формы по умолчанию считаются плохими Раффела Манкузо

Фото © Instagram / karinairby