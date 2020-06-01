Модель с пышными формами выкладывает фото без обработки, доказывая, что целлюлит — это нормально

30-летняя модель Карина Ирби, которая живёт на Гавайях, США, занимается собственным брендом купальников и часто демонстрирует новые вещи на себе. От девушки это требует неимоверной смелости, ведь помимо сильной экземы на ногах у Карины сильно выражен целлюлит. Но модель перебарывает себя, выкладывая фото, чтобы поддержать 1,1 млн подписчиков с теми же проблемами и доказать, что идеальные девушки из соцсетей их обманывают.
В начале года один снимок Карины стал вирусным — на нём девушка позировала, повернувшись спиной к камере и показав пышные ягодицы. Модель хотела доказать, что все недостатки можно скрыть удачной позой, но нужно ли? Подписчики восторгались честностью и смелостью кумира, но нашлись и недовольные. Например, блогерша Раффела Манкузо, которая тоже пропагандирует бодипозитив и является немаленькой девушкой, обвинила Карину в лицемерии, пишет News.com.
То самое вирусное фото. Фото © Instagram / karinairby
Люди обожают таких худых блогеров, потому что тогда они могут чувствовать себя хорошо, осознавая собственную толерантность и не сталкиваясь со своей фэтфобией. Я могу опубликовать такое же фото и не получить позитивный отклик. И почему? Потому что мои формы по умолчанию считаются плохими
Раффела Манкузо
Сама Карина поспешила оправдаться, что она вовсе не пытается своими снимками бросить тень на своих коллег по активизму. Бодипозитив существует для всех, у кого есть тело, считает модель, неважно, какие у тебя вес, рост и фигура. Данная сфера обширна, поэтому блогерам нет смысла ругаться, ведь каждый найдёт подписчика, который поймёт именно его.
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