Появилось видео, как инвалидное кресло погибшего пациента катится под чьим-то невидимым управлением

Ролик был снят 23 мая в больнице в Удонтхани на севере Таиланда. Работники медучреждения уверены: коляской управлял дух её бывшего владельца, который совсем недавно скончался после тяжёлой болезни. И даже если не принимать эту мистическую версию во внимание, видео всё равно кажется весьма жутким.
В один момент инвалидное кресло вдруг начинает двигаться. Казалось бы, ничего необычного — можно заметить, что пол находится под небольшим углом. Однако перед тем, как окончательно выехать на улицу, устройство разворачивается и едет в обратную сторону. Кажется, обычные коляски так делать не должны.
Кадр из видео © YouTube / ViralHog
Работники больницы узнали о странностях коляски лишь наутро, когда обнаружили, что она перестала работать. Записи с камер вызвали лишь ещё больше вопросов. Директор больницы Танасак Пакдинуан подтвердил, что кресло самое обычное и уже старое, так что никто не мог им управлять дистанционно, пишет Ladbible. У руководства есть и свои догадки, как это могло произойти.
Это была ветреная ночь. Думаем, инвалидная коляска могла развернуться из-за мощного потока воздуха
Танасак Пакдинуан
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