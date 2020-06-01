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Модный бренд представил настолько неприличное бикини, что даже поклонники отказались надевать такое

С каждым годом мода становится откровеннее, но не все готовы к таким переменам.

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Фото © Instagram / fashionnova

В инстаграм-аккаунте крупного американского бренда Fashion Nova появилось фото очередного купальника, которое привлекло особое внимание подписчиков. Синий комплект, состоящий из тонких полосок ткани, у многих вызвал недоумение.

Фото © Instagram / fashionnova

В качестве модели изделия выступила австралийка Эбби Дауз — обладательница кукольного лица, роскошной фигуры и длинных волос. А ещё пышной груди, которая сильно "вываливалась" из модного купальника снизу. Девушка выбрала такую позу и ракурсы, которые ещё сильнее обращали внимание юзеров на смелый дизайн купальника с длинным названием Palm Tree Shade 2 Piece Bikini.

Фото © Instagram / abbydowse

Подписчики оценили внешние данные девушки, отметив, что она похожа на Барби, привлекательна и фотогенична. Однако купальник не удостоился такой похвалы. По мнению пользователей, комплект подходит только для пикантных фотосессий, а вот на пляж его вряд ли кто-то рискнёт надеть. Ведь в любой момент его обладательница может нечаянно показать больше, чем следует.

Грудь почти выпала. Да, это точно не гидрокостюм

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Фото © Instagram / abbydowse

И кто это будет носить?

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Это уже слишком, лол

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Впрочем, не все оказались столь категоричны. Например, подписчики самой Эбби, которых у неё 2,2 млн, остались в восторге от её фото. Что неудивительно, ведь там девушка рекламирует бельё и пооткровеннее.

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