Девушки выкладывают фото своих носов, из-за которых они мечтали о ринопластике, пока не поумнели

"Это нормально, если ваш нос выглядит так, будто с фотографии "до пластики". Очень долго ненавидела свой нос и чувствовала себя неуверенно из-за этого. Но сейчас я учусь жить с моим профилем, даже если это не вписывается в "идеалы" красоты"

Фото © Twitter / hollyhopkins_

После публикации пост hollyhopkins_ за несколько дней набрал порядка 170 тысяч лайков, а в комментариях другие пользовательницы соцсети начали делиться своими снимками.

"Раньше нос был главной причиной моей неуверенности в себе. Но сейчас я начинаю любить его"

Фото © Twitter / LuciaIreneTrepp

"Всё хорошо, но из-за твоего носа я хочу горбинку побольше"

Фото © Twitter / mothmime

"Я не знаю тебя, но твой твит появился у меня в ленте. Твой нос красивый! Вот держите ещё фото "до пластики"

Фото © Twitter / lilpickard

"Да! Да! Спасибо тебе! Я всегда изо всех сил пыталась принять мой нос, но, когда нам отдали наши свадебные фотографии, я наконец поняла, что я довольно красивая"

Фото © Twitter / amaraczap

"Раньше мне было очень сложно любить свой нос, но теперь я смотрю на свои фотографии и думаю, что он очень даже милый"

Фото © Twitter / davinasgirlfrnd

"Почти каждый (ха-ха) мой знакомый знает, как сильно я была не уверена в себе раньше из-за носа. Но время шло, и я училась принимать его всё больше и больше. К чёрту стандарты красоты. Уникальные носы тоже крутые"

Фото © Twitter / itssedona

"Мне было очень некомфортно фотографироваться в профиль, и я даже думала делать ринопластику, но теперь я рада, что отказалась от этой идеи"

Фото © Twitter / junojoestar

"Я всегда стеснялась своего профиля, но я уже учусь любить его"

Фото © Twitter / ell_cut22

"Жиза! Клянусь, я собиралась идти на пластику, но сейчас я просто довольна собой и знаю, что такое контуринг"