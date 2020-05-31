Папа посетил игрушечный ресторан 1,5-летней дочери и оставил честный отзыв, который развеселил всех

Недавно предприниматель Крис Кайл решил поддержать на карантине малый бизнес, поэтому и отправился в известный ресторан "У Авы", который открылся в конце апреля. На входе его встретила огромная толпа плюшевых посетителей, что стало для Криса первым звоночком по поводу расторопности работников заведения. Тем не менее место в ресторане мужчине выделили самое лучшее — прямо на кухне рядом с поваром, пишет Metro .

В своём отзыве папа отметил, что ресторан оказался приятным и чистым, а официантка, она же повар и менеджер, встретила его в милой розовой форме. Но всё остальное вызвало вопросы. Например, у стула Крис обнаружил воздушные шарики, хотя это был не его день рождения. На его возмущение повар Ава ответила, что это его не касается и, вообще, шарики оставила мама.