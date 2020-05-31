Папа посетил игрушечный ресторан 1,5-летней дочери и оставил честный отзыв, который развеселил всех

Недавно предприниматель Крис Кайл решил поддержать на карантине малый бизнес, поэтому и отправился в известный ресторан "У Авы", который открылся в конце апреля. На входе его встретила огромная толпа плюшевых посетителей, что стало для Криса первым звоночком по поводу расторопности работников заведения. Тем не менее место в ресторане мужчине выделили самое лучшее — прямо на кухне рядом с поваром, пишет Metro.
В своём отзыве папа отметил, что ресторан оказался приятным и чистым, а официантка, она же повар и менеджер, встретила его в милой розовой форме. Но всё остальное вызвало вопросы. Например, у стула Крис обнаружил воздушные шарики, хотя это был не его день рождения. На его возмущение повар Ава ответила, что это его не касается и, вообще, шарики оставила мама.
Я ждал своего заказа 45 минут — с учётом того, что я единственный посетитель. Сперва она отлично справлялась, но затем ушла на 20 минут смотреть "Щенячий патруль". В целом обслуживание могло быть получше, но повар милашка, поэтому я дам заведению ещё один шанс
Крис Кайл
Публикация с шуточным отзывом привела в восторг пользователей "Инстаграма", набрав 10,6 тыс. лайков. Многие пользователи соцсети поддержали папину идею, продолжив шутку в комментариях.
Нельзя ожидать быстрого обслуживания от принцессы, одно их существование должно благословлять наши жизни. 12 звёзд из 10
Отзыв прекрасный и честный! Очень хочу попасть в этот ресторан, но бронь пока недоступна
Настоящие профессионалы знают, когда нужно усердно поработать, а когда прерваться на "Щенячий патруль". Она отлично справилась, ресторан очень хорош!
WOW-funny
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