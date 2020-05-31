10 фото несчастных детей, которые плевать хотели на эту свадьбу, но их всё равно притащили

Маленькая леди намекает своим родителям, что им лучше обратить внимание на неё

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"Свадьба — очень волнительный день, и этот малыш изо всех сил пытается справиться с давлением"

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Когда следующее блюдо что-то долго несут

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Когда все обязанности девочек с цветами выполнены, можно и отдохнуть

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Парень знал, куда идёт — даже подушечку прихватил

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Пока эта малышка отдыхала в тени, в её голову закралась тень сомнения — стоило ли оно того

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Видимо, девочки решили, что от шлейфа должна быть хоть какая-то польза

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Этот юноша уже знает, как проведёт этот "сказочный" день

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Пока родители наслаждаются главным днём их семейной жизни, этим двоим приходится развлекать себя самим

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"Боже, скорее бы это всё кончилось"