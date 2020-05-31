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10 фото несчастных детей, которые плевать хотели на эту свадьбу, но их всё равно притащили

Ну что может быть милее детей на свадьбе? Казалось бы, ничего. Но пока взрослые наслаждаются праздником, маленькие гости лезут на стены, пытаясь не сойти с ума от скуки. Проект World's Best Wedding Photos подобрал лучшие кадры с детьми, готовыми сбежать со свадьбы, и в подборке ниже — 10 самых смешных из них.

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Фото © dana cubbage weddings

Маленькая леди намекает своим родителям, что им лучше обратить внимание на неё

Фото © J la plante photo

"Свадьба — очень волнительный день, и этот малыш изо всех сил пытается справиться с давлением"

Фото © Callaway gable

Когда следующее блюдо что-то долго несут

Фото © Dan oday photography

Когда все обязанности девочек с цветами выполнены, можно и отдохнуть

Фото © Fotobelle

Парень знал, куда идёт — даже подушечку прихватил

Фото © El marco rojo

Пока эта малышка отдыхала в тени, в её голову закралась тень сомнения — стоило ли оно того

Фото © Fotobelle

Видимо, девочки решили, что от шлейфа должна быть хоть какая-то польза

Фото © Daniel aguilar photographer

Этот юноша уже знает, как проведёт этот "сказочный" день

Фото © Callaway gable

Пока родители наслаждаются главным днём их семейной жизни, этим двоим приходится развлекать себя самим

Фото © Deliysky studio

"Боже, скорее бы это всё кончилось"

Фото © Dana cubbage weddings

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