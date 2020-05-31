10 фото несчастных детей, которые плевать хотели на эту свадьбу, но их всё равно притащили

Маленькая леди намекает своим родителям, что им лучше обратить внимание на неё
Фото © J la plante photo
"Свадьба — очень волнительный день, и этот малыш изо всех сил пытается справиться с давлением"
Когда следующее блюдо что-то долго несут
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Когда все обязанности девочек с цветами выполнены, можно и отдохнуть
Парень знал, куда идёт — даже подушечку прихватил
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Пока эта малышка отдыхала в тени, в её голову закралась тень сомнения — стоило ли оно того
Видимо, девочки решили, что от шлейфа должна быть хоть какая-то польза
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Этот юноша уже знает, как проведёт этот "сказочный" день
Пока родители наслаждаются главным днём их семейной жизни, этим двоим приходится развлекать себя самим
Фото © Deliysky studio
"Боже, скорее бы это всё кончилось"
Фото © Dana cubbage weddings
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