Мама испугалась, когда нашла на берегу бутылку со снимком УЗИ беременной, но оказалось, что зря

Недавно 32-летняя Эшли Челлинор из Корнуолла, Великобритания, как обычно, с дочерью гуляла по берегу моря. Девочка увлечённо искала сокровища, и ей в конце концов повезло. Шестилетняя Ава наткнулась на бутылку, которую вынесло на сушу. Внутри оказались записка и скан УЗИ с изображением плода. Находка расстроила Эшли, которая сразу подумала, что кто-то бросил фото в море в память о потерянном ребёнке, пишет Metro.

Фото © Facebook / Ashley Challinor

Записку разъела солёная вода, но на скане можно было различить имя и фамилию. Эшли попыталась через соцсети найти владелицу фото, но ей это не удавалось. И вот недавно на сообщение откликнулась Риана Хокли из соседнего города. 26-летняя девушка заверила, что повод отправить скан в море был счастливым — в тот момент она узнала, что ждёт ребёнка. Это произошло ещё в феврале, именно тогда будущая мама вместе с мужем и бросила бутылку в воду.

Фото © Facebook / Ashley Challinor

Риана ожидает ребёнка в июне, и, по словам врачей, будет девочка. Женщины связались друг с другом и договорились встретиться, как только вся суматоха с пандемией уляжется. Они планируют вернуть бутылку в море, на этот раз все вместе. Эшли призналась, что маленькая Ава просто в восторге от этой истории, хоть и не совсем улавливает суть.

Фото © Facebook / Ashley Challinor