Как фотографируют девушки и что за кошмар получается у их парней: 20 примеров, доводящих до слёз

В подборке ниже — 10 "счастливиц", найденных изданием Bored Panda, у которых парни уже давно обзавелись красивыми аватарками, в то время как им приходится сидеть без хотя бы мало-мальски приличных фотографий.

"Как я фотографирую Нейта с Флорой — и какие фотографии делает он"

Фото © Twitter / IsARealGal

"Я фотографирую его / он — меня"

Фото © Twitter / miasarash

"Снимки, которые я делаю для него / тем временем он"

Фото © Twitter / madisonhaas131

"Я: трачу час на фотографию для него / он"

Фото © Twitter / TabsAhoy

"Я фотографирую Джеймса vs он фоткает меня"

Фото © Twitter / lilbeephoto

"Это он ещё постарался"

Фото © Twitter / shelb_lorcher

"Без комментариев"

Фото © Twitter / aliciakeomany

"Хорошо встречаться с талантливым фотографом"

Фото © Twitter

"Согласитесь, когда я фотографирую парня, у меня получается намного лучше"

Фото © Twitter / cowboycollier

"Как в 2018-м он не был силён в фотографии, так и сейчас ничего не изменилось"