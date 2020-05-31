В подборке ниже — 10 "счастливиц", найденных изданием Bored Panda, у которых парни уже давно обзавелись красивыми аватарками, в то время как им приходится сидеть без хотя бы мало-мальски приличных фотографий.
"Как я фотографирую Нейта с Флорой — и какие фотографии делает он"
Фото © Twitter / IsARealGal
"Я фотографирую его / он — меня"
Фото © Twitter / miasarash
"Снимки, которые я делаю для него / тем временем он"
Фото © Twitter / madisonhaas131
"Я: трачу час на фотографию для него / он"
Фото © Twitter / TabsAhoy
"Я фотографирую Джеймса vs он фоткает меня"
Фото © Twitter / lilbeephoto
"Это он ещё постарался"
Фото © Twitter / shelb_lorcher
"Без комментариев"
Фото © Twitter / aliciakeomany
"Хорошо встречаться с талантливым фотографом"
Фото © Twitter
"Согласитесь, когда я фотографирую парня, у меня получается намного лучше"
Фото © Twitter / cowboycollier
"Как в 2018-м он не был силён в фотографии, так и сейчас ничего не изменилось"
Фото © Twitter / eriiinnnvang
WOW-funny
Как фотографируют девушки и что за кошмар получается у их парней: 20 примеров, доводящих до слёз
сегодня в 09:00
Мама позволила сыну поиграть в приставку, но он никогда не узнает, что это был коварный обман
вчера в 11:00
Девушка пошутила, как использовать желтки для ремонта компьютерной мышки, и наивные дети поверили
вчера в 08:00