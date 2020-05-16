10 правдивых, но очень смешных фото, которые никогда не попадут в свадебный альбом

"Давайте привезём на свадьбу слонёнка, говорили они. Прикольно же, говорили они"

Фото © worldsbestweddingphotos.com, Bee Two Sweet

"Это что, масляный крем? Сами ешьте"

Фото © worldsbestweddingphotos.com, Isabelle Hattink из Fotobelle

"Когда твой малыш наконец женится"

Фото © worldsbestweddingphotos.com, Philippe Swiggers

"Говорят, свадьба — особенный день... для невесты. Пусть облизывает кого хочет"

Фото © worldsbestweddingphotos.com, JAG Studios

"К чему все эти дорогие фуршеты — тако из киоска тоже сойдёт!"

Фото © worldsbestweddingphotos.com, JOS & Tree of JOS Studios

"Уставшая, но довольная невеста"

Фото © worldsbestweddingphotos.com, Bee Two Sweet

"Мама не была готова к такому развитию событий"

Фото © worldsbestweddingphotos.com, Callaway Gable

"Невеста решила разыграть жениха на первой встрече"

Фото © worldsbestweddingphotos.com, JAG Studios

"Выходя за шотландца, следовало ожидать чего-то подобного"

Фото © worldsbestweddingphotos.com, Jeff Cooke

"А я говорил, нужно было автобус заказывать"