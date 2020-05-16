10 правдивых, но очень смешных фото, которые никогда не попадут в свадебный альбом

"Давайте привезём на свадьбу слонёнка, говорили они. Прикольно же, говорили они"
"Это что, масляный крем? Сами ешьте"
Фото © worldsbestweddingphotos.com, Isabelle Hattink из Fotobelle
"Когда твой малыш наконец женится"
Фото © worldsbestweddingphotos.com, Philippe Swiggers
"Говорят, свадьба — особенный день... для невесты. Пусть облизывает кого хочет"
"К чему все эти дорогие фуршеты — тако из киоска тоже сойдёт!"
Фото © worldsbestweddingphotos.com, JOS & Tree of JOS Studios
"Уставшая, но довольная невеста"
"Мама не была готова к такому развитию событий"
Фото © worldsbestweddingphotos.com, Callaway Gable
"Невеста решила разыграть жениха на первой встрече"
"Выходя за шотландца, следовало ожидать чего-то подобного"
Фото © worldsbestweddingphotos.com, Jeff Cooke
"А я говорил, нужно было автобус заказывать"
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