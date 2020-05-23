Жена доверила мужу заправить постель, и вот его 9 попыток понять, куда же девать столько подушек

Всю жизнь Джоанн Стерлинг из Вашингтона, США, выполняла всю работу по дому сама и вот впервые за 45 лет решила делегировать кое-что из обязанностей своему мужу Джиму.
Казалось бы, нет никаких трудностей в том, чтобы заправить кровать. Но у Джима возникли проблемы, когда он обратил внимание на количество различных подушек.
Не зная, как с ними справиться, мужчина пробовал разные варианты, а Джоанн в это время, развлекаясь, делала фото его стараний и выкладывала в "Фейсбук".
Подписчики-женщины оценили чувство юмора её мужа, посоветовав сжалиться над ним и дать ему пару советов по уборке, пишет Bored Panda.
А некоторые выступили на стороне Джима, в шутку возмущаясь и не понимая, для чего женщинам в спальне нужно больше двух подушек.
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