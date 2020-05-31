Издание Design Your Trust рассказывает о студии, которая придумала самые необычные стулья, на которых вы когда-либо сидели.
Китайские дизайнеры Дайси Ло и Чжипенг Тан создают мебель, вдохновлённую анатомией человека
В их коллекции — барные стулья с сиденьями в форме костей таза и другие предметы интерьера, которые могут показаться вам странными
"Анатомическая" мебель выпускается под брендом Mán-Mán Studio
Стулья сделаны из меди. По словам дизайнеров, они выбрали этот материал "из-за его шарма"
Медь — очень живой, пластичный материал. Она отличается от всего того, что мы привыкли видеть каждый день
Чжипенг Тан
Mán-Mán Studio
Работа над необычными стульями дарит умиротворение, признаются Ло и Тан
Промышленное производство удовлетворяет большинство жизненных потребностей. А ремесло помогает синтезировать природу и культуру
Чжипенг Тан
Mán-Mán Studio
Свою миссию дизайнеры видят в расширении границ внутренней свободы человека
Люди всё чаще уделяют внимание своему духу, а не процессу потребления благ
Чжипенг Тан
Mán-Mán Studio
Работы творческого дуэта экспонировались в художественных галереях Милана, Шанхая, Майами и других городов
WOW-news
Стулья из костей: китайские дизайнеры делают мебель, вдохновлённую анатомией человека
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