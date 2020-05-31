Стулья из костей: китайские дизайнеры делают мебель, вдохновлённую анатомией человека

Издание Design Your Trust рассказывает о студии, которая придумала самые необычные стулья, на которых вы когда-либо сидели.

Китайские дизайнеры Дайси Ло и Чжипенг Тан создают мебель, вдохновлённую анатомией человека

Фото © Instagram / zp_tan

В их коллекции — барные стулья с сиденьями в форме костей таза и другие предметы интерьера, которые могут показаться вам странными

Фото © Instagram / zp_tan

"Анатомическая" мебель выпускается под брендом Mán-Mán Studio

Фото © Instagram / zp_tan

Стулья сделаны из меди. По словам дизайнеров, они выбрали этот материал "из-за его шарма"

Фото © Instagram / zp_tan

Медь — очень живой, пластичный материал. Она отличается от всего того, что мы привыкли видеть каждый день Чжипенг Тан Mán-Mán Studio

Фото © Instagram / zp_tan

Работа над необычными стульями дарит умиротворение, признаются Ло и Тан

Фото © Instagram / zp_tan

Промышленное производство удовлетворяет большинство жизненных потребностей. А ремесло помогает синтезировать природу и культуру Чжипенг Тан Mán-Mán Studio

Фото © Instagram / zp_tan

Свою миссию дизайнеры видят в расширении границ внутренней свободы человека

Фото © Instagram / zp_tan

Люди всё чаще уделяют внимание своему духу, а не процессу потребления благ Чжипенг Тан Mán-Mán Studio

Фото © Instagram / zp_tan

Работы творческого дуэта экспонировались в художественных галереях Милана, Шанхая, Майами и других городов