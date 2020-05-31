Жилец доказал арендодателю, что с домом всё в порядке, отправив ему чересчур креативные фото

31-летний Тим Роузу вместе с семьёй снимает дом в Квинсленде, Австралия. Арендодатель регулярно проверяет состояние дома, но из-за коронавируса он решил не рисковать и попросил мужчину сделать по две фотографии каждой комнаты в доме. Тим проявил инициативу и сделал такие кадры, что они понравились не только владельцу здания, но и пользователям Сети.
Сегодня у меня осмотр дома... с изюминкой. Из-за коронавируса нас попросили сделать две фотографии в каждой комнате, чтобы подтвердить, что дом всё ещё на месте. Я знал, что такой возможности мне больше никогда не представится... Вот некоторые из фотографий, которые я отправил
Тим Роузу
Помимо самого Тима в съёмках участвовали жена и его дочь. С помощью камеры семье удалось показать целые истории. На каких-то кадрах отца затягивает под кровать монстр, вскоре на него нападают, вооружившись газонокосилкой. Но на следующих снимках экшена меньше — Роузу просто отдыхает в ванной.
В интервью Daily Mail мужчина рассказал, что тратил всё своё свободное время на придумывание идей для фотосессии. Похоже, оно того стоило. Когда Тим опубликовал снимки у себя в фейсбуке, они тут же разлетелись по соцсети. Постом поделились почти шесть тысяч раз, а в комментариях пользователи выразили своё восхищение чувством юмора мужчины.
Это блестяще 😂😂😂😂😂😂😂
Margaret Delaney Ryan
Мужчина, можно ваш автограф?
Denice Saville
WOW-funny
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