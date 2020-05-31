Медсестра из кардиологии скрывает от пациентов, что по ночам работает моделью Playboy: 10 фото

24-летняя Даниелла Лупо считает, что судить по роду деятельности об уме человека нельзя. Ведь в клубе её часто принимают за легкомысленную глупышку, хотя девушка уже долгое время работает в медицинской сфере
Когда Даниелле было 14, она попала в больницу и тогда впервые поняла, что за люди здесь работают. С тех пор девушка решила связать свою судьбу с медициной и в прошлом году окончила медшколу
Сейчас Даниелла работает техническим специалистом в кардиологическом отделении и планирует учиться на врача дальше. Работа по ночам моделью ей в этом никак не мешает, и девушка не хочет её бросать, пишет The Sun
Моделинг помог Даниелле пережить и оплатить колледж, а теперь ей подвернулась вакансия в нью-йоркском клубе Playboy. Девушке нравится совмещать обе деятельности, потому что в больнице все очень консервативны, а ночью она может раскрепоститься
Даниелла — феминистка и считает, что работа моделью Playboy никак её не унижает, а, наоборот, позволяет показать себя во всей красе, хоть с ней не очень согласны её парень и мама
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