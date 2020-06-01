Ребёнок напрокат: блогерша сделала карьеру на приёмном сыне-аутисте и через 3 года отдала его другой семье

Когда Мика объявила о планах стать мамой ещё для одного ребёнка, её блог только начинал набирать обороты. Тема приёмного родительства понравилась её аудитории. Американка детально рассказывала, какие нужны документы и все важные этапы в непростом процессе усыновления.

В 2017 году врачи обнаружили у Хаксли повреждение мозга. Посовещавшись, пара решила не отказываться от своих планов. Они были уверены, что готовы ко всему.