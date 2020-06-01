"Пожалуйста, не надо". Западные СМИ в шоке от маникюра, на котором в России пожарили "шашлык"

Маникюрный салон Nail Sunny выложил в "Инстаграм" видео своего очередного шедевра и привлёк внимание зарубежных СМИ. О творении креативных мастеров написали в том числе Metro, The Sun и Daily Mail. На этот раз на кадрах ставшего вирусным ролика красовались ногти, которые, вероятно, придутся по вкусу тем, кто ещё не смог насладиться шашлыком на природе.

Видео © Instagram / nail_sunny

Вызвавший бурную реакцию маникюр представлял собой шампуры с "кусочками мяса" на одной руке и металлический мангал — на другой. В нём для большей достоверности даже разожгли настоящий огонь. Такой креатив пользователи оценили по-разному. У "безумного маникюра" уже появились свои поклонники, которые не перестают наслаждаться творениями мастеров. Но и критики в их адрес тоже предостаточно. Для особо впечатлительных дизайн стал настоящим шоком.

Пожалуйста, не надо squidward.milos

Ненавижу этот вид нейл-арта camille_blackburnn

Это очень прикольно. 🤣 Как вы до такого додумались??? irinatro_