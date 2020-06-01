Пост с видео того самого момента лекции, когда студенты вдруг услышали куриное кудахтанье, был опубликован в соцсети Twitter и почти сразу стал вирусным. На данный момент — у него более трёх тысяч ретвитов и около 15 тыс. лайков.
Видео © Twitter / twentwoo
Курьёзный случай произошёл со студентом по имени Константин. Что это была за лекция и в каком учебном заведении — неизвестно. Пользователь @twentwoo, опубликовавший это видео, лишь сообщил, что бедолага уехал домой, где нормальный интернет-сигнал был только в курятнике. Но даже этого оказалось достаточно для того, чтобы истерика случилась не только у участников стрима, но и у сотен пользователей, которые отметились в комментариях.
Во время трансляции в приложении Zoom внезапно раздаётся кудахтанье. Какое-то время участники дистанционной лекции молчат в недоумении, а затем начинают громко смеяться. Кудахтанье продолжается, и наконец кто-то говорит: "Костя, выключи звук!"
Бедный Костя... Судя по тому, что от Кости не было ни слова, курицы отжали у него телефон
Пользователь Twitter
— Костя, выключи звук пожалуйста
— Ко-ко-ко-ко
Пользователь Twitter
Как не слушать это несколько минут на повторе! У меня день поломался!
Пользователь Twitter
WOW-funny
Кудахтанье вместо лекции: студент забыл выключить звук во время онлайн-занятия и прославился в Twitter
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