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Кудахтанье вместо лекции: студент забыл выключить звук во время онлайн-занятия и прославился в Twitter

Пара была сорвана из-за истерики, которая началась у одногруппников.

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Изображение © "Кинопоиск"

Пост с видео того самого момента лекции, когда студенты вдруг услышали куриное кудахтанье, был опубликован в соцсети Twitter и почти сразу стал вирусным. На данный момент — у него более трёх тысяч ретвитов и около 15 тыс. лайков.

Видео © Twitter / twentwoo

Курьёзный случай произошёл со студентом по имени Константин. Что это была за лекция и в каком учебном заведении — неизвестно. Пользователь @twentwoo, опубликовавший это видео, лишь сообщил, что бедолага уехал домой, где нормальный интернет-сигнал был только в курятнике. Но даже этого оказалось достаточно для того, чтобы истерика случилась не только у участников стрима, но и у сотен пользователей, которые отметились в комментариях.

Во время трансляции в приложении Zoom внезапно раздаётся кудахтанье. Какое-то время участники дистанционной лекции молчат в недоумении, а затем начинают громко смеяться. Кудахтанье продолжается, и наконец кто-то говорит: "Костя, выключи звук!"

Бедный Костя... Судя по тому, что от Кости не было ни слова, курицы отжали у него телефон

@ne_ne_nebegu

Пользователь Twitter

— Костя, выключи звук пожалуйста

— Ко-ко-ко-ко

@chrryMors_

Пользователь Twitter

Как не слушать это несколько минут на повторе! У меня день поломался!

@AntonBelyayev1

Пользователь Twitter

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