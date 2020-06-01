Кудахтанье вместо лекции: студент забыл выключить звук во время онлайн-занятия и прославился в Twitter

Пост с видео того самого момента лекции, когда студенты вдруг услышали куриное кудахтанье, был опубликован в соцсети Twitter и почти сразу стал вирусным. На данный момент — у него более трёх тысяч ретвитов и около 15 тыс. лайков.

Курьёзный случай произошёл со студентом по имени Константин. Что это была за лекция и в каком учебном заведении — неизвестно. Пользователь @twentwoo, опубликовавший это видео, лишь сообщил, что бедолага уехал домой, где нормальный интернет-сигнал был только в курятнике. Но даже этого оказалось достаточно для того, чтобы истерика случилась не только у участников стрима, но и у сотен пользователей, которые отметились в комментариях.