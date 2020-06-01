Элджей показал поклонникам свою "натуральную" внешность — видео

Видео © Instagram / Sayonaraboy
Российский рэпер Алексей Узенюк, более известный как Элджей, продемонстрировал поклонникам свою естественную внешность. Артист опубликовал в соцсетях видео, на котором показал глаза без привычных ему линз, а также зубы без специальных накладок.
Большинство подписчиков восхитилось артистом, отметив, что без "грима" он выглядит гораздо лучше. Отметилась в комментариях и его супруга, российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева, заметив, что у неё очень красивый муж.
Две недели назад Ивлеева сообщила, что испытывает некоторую зависть к россиянам, которые продолжают "крутиться как белка в колесе" во время эпидемии коронавирусной инфекции.