Элджей показал поклонникам свою "натуральную" внешность — видео

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Российский рэпер Алексей Узенюк, более известный как Элджей, продемонстрировал поклонникам свою естественную внешность. Артист опубликовал в соцсетях видео, на котором показал глаза без привычных ему линз, а также зубы без специальных накладок.

Большинство подписчиков восхитилось артистом, отметив, что без "грима" он выглядит гораздо лучше. Отметилась в комментариях и его супруга, российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева, заметив, что у неё очень красивый муж.