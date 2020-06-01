Памфилова предложила проводить голосование по конституции в течение семи дней

Провести голосование по поправкам в конституцию в течение семи дней — основного и шести предыдущих. Такое предложение выдвинула глава Центризбиркома Элла Памфилова во время рабочего совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Мы предусмотрели и предлагаем провести голосование не только в тот день, дату которого вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня голосования. То есть в общей сложности предлагаем, чтобы у наших граждан, потенциальных участников общероссийского голосования, была возможность проголосовать, когда им наиболее удобно, в течение семи дней, — сказала Памфилова.

Глава ЦИК также отметила, что предусмотрена возможность голосования не только в помещениях, а например, в школьных дворах. Такие меры помогут не допустить большого скопления людей, минимизировать контакты и свети к нулю риск заражения коронавирусом во время голосования.