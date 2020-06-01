"Лежит в основе жизни страны". Путин обратился к россиянам по поводу голосования по конституции

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с призывом активно и ответственно принять участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Как подчеркнул российский лидер, возможные изменения определят принципы последующего государственного устройства страны.

— Поскольку речь идёт об основном законе, который лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, жизни детей сегодня и будет определять основные гарантии в области социальных отношений, трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с международными партнёрами, очень рассчитываю, что граждане России примут в определении параметров основного закона, голосовании самое активное участие, — заявил Владимир Путин.