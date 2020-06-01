Путин заявил, что некоторые предложенные поправки в Конституцию РФ уже воплощаются в жизнь

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что некоторые предлагаемые изменения в конституцию уже имплементированы в жизнь в силу их востребованности. Детали общенационального голосования по основному закону глава государства сегодня обсудил с рабочей группой.

— Некоторые вещи мы уже имплементируем в жизнь даже до принятия поправок в конституцию. Это говорит о том, что те поправки, которые предлагались в том числе рабочей группой, они востребованы, — объяснил Путин.

Он напомнил, что дата всеобщего голосования была перенесена, исходя из главного приоритета — сохранения жизни и здоровья россиян на фоне борьбы с пандемией коронавируса. Президент констатировал, что России удалось не допустить взрывного характера эпидемии. Сейчас, по его мнению, нужно возвращаться к нормальной жизни, в том числе подумать и о работе над поправками в конституцию.