Команда арт-кластера "Таврида" проведёт более 700 детских мастер-классов в 75 регионах России

1 июня резиденты арт-кластера "Таврида" проведут более 700 творческих мастер-классов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Занятия пройдут в онлайн- и офлайн-форматах по направлениям:

— музыка;

— изобразительное искусство;

— актёрское мастерство;

— народное творчество;

— хореография;

— рукоделие;

— литература.

К нескольким федеральным онлайн-мастер-классам подключатся известные артисты. В частности, детей поздравят актёр театра и кино Сергей Безруков, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев, актёр и режиссёр Андрей Соколов, руководитель и главный балетмейстер балета "Тодес" Алла Духова, солист группы "Интонация" Александр Новиков, актриса Анна Чиповская, победитель шоу "Голос. Дети – 5" Рутгер Гарехт. Кроме того, они ответят на два самых интересных вопроса от юных россиян. Задать вопрос может каждый ребёнок под специальным постом в официальной группе онлайн-фестиваля "Большая перемена" во "ВКонтакте".

— Мастер-классы в Международный день защиты детей станут окончанием большого проекта "Таврида — детям". В нём уже приняли участие более 2500 детей из 73 регионов России. В рамках проекта несколько раз в неделю проходили онлайн-мастер-классы для детей в возрасте от 4 до 14 лет по многим творческим направлениям. Проект стартовал 7 апреля и получил широкий отклик у пользователей, — сообщили Лайфу в пресс-службе арт-кластера.

"Таврида" — это платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Проект включает в себя форум "Таврида", фестиваль "Таврида-АРТ" и образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида", который начнёт работу в 2022 году.