Путин поручил возобновить в России оказание плановой медпомощи

Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву возобновить оказание плановой медпомощи россиянам в федеральных и региональных больницах и поликлиниках. Речь в том числе идёт и о высокотехнологичной помощи.

Ответственным за исполнение поручения назначен глава Минздрава Михаил Мурашко, отчёт он должен подготовить до 10 июня.

Также глава государства обязал ведомство сохранить резерв коечного фонда для лечения пациентов с CoViD-19 на случай роста заболеваемости.