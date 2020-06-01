Путин поручил возобновить в России оказание плановой медпомощи

Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву возобновить оказание плановой медпомощи россиянам в федеральных и региональных больницах и поликлиниках. Речь в том числе идёт и о высокотехнологичной помощи.
Ответственным за исполнение поручения назначен глава Минздрава Михаил Мурашко, отчёт он должен подготовить до 10 июня.
Также глава государства обязал ведомство сохранить резерв коечного фонда для лечения пациентов с CoViD-19 на случай роста заболеваемости.
Напомним, ещё в начале эпидемии коронавируса в Минздраве решили откладывать многие несрочные плановые операции, в том числе пластические, чтобы не перегружать систему здравоохранения. Кроме того, из-за CoViD-19 в стране приостановили плановую вакцинацию. Календарь прививок составят теперь после разработки вакцины против коронавируса.
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