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Путин поручил возобновить в России оказание плановой медпомощи

Некоторые операции и госпитализации были отложены из-за пандемии коронавируса.

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Фото © Агентство "Москва"

Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву возобновить оказание плановой медпомощи россиянам в федеральных и региональных больницах и поликлиниках. Речь в том числе идёт и о высокотехнологичной помощи.

Ответственным за исполнение поручения назначен глава Минздрава Михаил Мурашко, отчёт он должен подготовить до 10 июня.

Также глава государства обязал ведомство сохранить резерв коечного фонда для лечения пациентов с CoViD-19 на случай роста заболеваемости.

Напомним, ещё в начале эпидемии коронавируса в Минздраве решили откладывать многие несрочные плановые операции, в том числе пластические, чтобы не перегружать систему здравоохранения. Кроме того, из-за CoViD-19 в стране приостановили плановую вакцинацию. Календарь прививок составят теперь после разработки вакцины против коронавируса.

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