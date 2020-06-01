"Вопиющий случай". В Краснодаре бар устроил "антикоронавирусную" вечеринку и разозлил мэра

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Жители Краснодара не смогли дождаться снятия ограничений и устроили вечером 31 мая вечеринку в кафе-баре "Архитектор" недалеко от городской администрации. Неосторожные участники "антикоронавирусной" тусовки выложили видео с места в соцсетях. Записью заинтересовались в мэрии и полиции.

— Ребята фальстарт допустили, устроили вечеринку, сами себя пропиарили. Необходимо подключить все службы, разобраться, принять достаточно жёсткие меры, потому что это вопиющий случай... У нас качели продолжаются: в сутки мы фиксируем от 20 до 40 человек с коронавирусом, — заявил мэр Краснодара Евгений Первышов на заседании оперштаба.

По поручению градоначальника в случившемся разбирается полиция. В МВД сообщили Лайфу, что на основании видеозаписи с вечеринки проводится проверка. Если информация о подпольной тусовке подтвердится, действиям руководства и сотрудников бара будет дана правовая оценка.

Тем временем в кафе-баре "Архитектор" вечеринку отрицают. Там показали фото пустых залов и объяснили скопление народа у входа большим количеством клиентов, которые якобы просто стояли в очереди за товарами навынос.

— Вчера действительно было очень много желающих получить напитки и еду навынос, скопилась большая очередь из-за задержек на кухне и баре, так бывает, ведь только с 23 мая мы работаем в режиме самовывоза и просто оказались не готовы к такому количеству заказов, — сообщает бар в "Инстаграме".