Биолог: Брать в руки выпавших из гнезда птенцов нельзя

Зачастую птенцы, которых можно посчитать "выпавшими из гнезда", не нуждаются в помощи человека. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков. Он объяснил, что такие птенцы потому и называются слётками: они вылетели из родного гнезда, чтобы учиться выживать в природе.

— Если вы видите слётка, проходите мимо, не трогайте его. Потому что птенцы от двух до восьми недель довыращиваются родителями вне гнезда, — объяснил эксперт.

Всё дело в том, что молодые птенцы действительно могут стать лёгкой добычей для хищника. Чтобы выжил сильнейший, природой заложен такой механизм: слётки разлетаются в радиусе десяти метров от гнезда и учатся выживать там. А если забрать такого птенца домой, то ему можно навредить: навык выживаемости будет потерян.

— Если вы приходите домой, а дети нашли птенца, если прошло два-четыре часа, необходимо вернуть его в то самое место, откуда его взяли. В этом радиусе остались его братья и сёстры. Родители смогут найти своих детенышей по голосу и подкармливать их, — рассказал биолог.