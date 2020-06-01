"Дзюба говорит полную чушь". Малафеев откровенно рассказал о конфликте с форвардом

Экс-вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев, накануне покинувший пост заместителя спортивного директора санкт-петербургского клуба, рассказал о конфликте с нападающим Артёмом Дзюбой. По его словам, в 2018 году форвард сам отказался переходить в европейский клуб, а затем обвинил его в провокациях.
— Ехать в Европу Дзюба отказался: я предлагал ему команды из чемпионатов Турции, Греции. Команды из европейских топ-лиг просто не взяли бы Дзюбу поиграть за них четыре месяца: либо его должны были покупать сразу зимой, либо включать в арендное соглашение опцию выкупа. Зачем мне нужно было избавляться от Артёма? Дзюба говорит полную чушь. Я говорил ему "что-то омерзительное"? Дзюба просто решил делать всё это через прессу, намеренно бил по моей репутации. И всё это учитывая, что я никак не могу ему ответить. Это ровно то же самое, если бы я вызвал Дзюбу на спарринг и связал ему руки, а сам наносил удары по нему. Одностороннее движение, — цитирует Малафеева metaratings.ru.
Напомним, что в 2018 году итальянский тренер Роберто Манчини не видел Дзюбу в составе "Зенита" и отправил его в аренду в тульский "Арсенал". За оружейников Артём отыграл десять матчей, в которых забил шесть голов, завоевав место в составе сборной России на ЧМ-2018.
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