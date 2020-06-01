"Дзюба говорит полную чушь". Малафеев откровенно рассказал о конфликте с форвардом

— Ехать в Европу Дзюба отказался: я предлагал ему команды из чемпионатов Турции, Греции. Команды из европейских топ-лиг просто не взяли бы Дзюбу поиграть за них четыре месяца: либо его должны были покупать сразу зимой, либо включать в арендное соглашение опцию выкупа. Зачем мне нужно было избавляться от Артёма? Дзюба говорит полную чушь. Я говорил ему "что-то омерзительное"? Дзюба просто решил делать всё это через прессу, намеренно бил по моей репутации. И всё это учитывая, что я никак не могу ему ответить. Это ровно то же самое, если бы я вызвал Дзюбу на спарринг и связал ему руки, а сам наносил удары по нему. Одностороннее движение, — цитирует Малафеева metaratings.ru.