Загитова возвращается к тренировкам на льду с фигуристами сборной России

Олимпийская чемпионка Алина Загитова присоединится к сбору российских фигуристов в Новогорске. Приостановившая карьеру спортсменка прибудет на базу 2 июня, сообщает "Р-Спорт". В этот же день в Новогорске появится тренер Этери Тутберидзе, которая уже вернулась из США и находится на карантине.

Тренировочная база для фигуристов возобновила свою работу 25 мая. Первыми туда заехали представители "Хрустального" — их тесты на коронавирус показали отрицательный результат.