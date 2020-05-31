UFC в Лас-Вегасе: поражение сестры Валентины Шевченко и зажигалка Бёрнс

Возглавило шоу в Неваде выступление экс-чемпиона организации в полусреднем весе Тайрона Вудли, которому противостоял в клетке переживающий лучший период в своей карьере Гилберт Бёрнс. К сожалению для поклонников американского бойца, их любимец выглядел этим утром в октагоне неважно.

Как и в поединке против Камару Усмана, 38-летний Тайрон был чрезмерно осторожен и попросту побаивался соперника. Сложно понять, почему так происходит с экс-чемпионом… Возраст? Пресыщение? Отсутствие мотивации?

За поединок, который продлился все пять раундов, американский боец не показал ничего. Он просто выживал и был абсолютно пассивен.

Гилберт на фоне Вудли выглядел как "зажигалка", на протяжении 25 минут боя попросту уничтожая визави. Бразилец дважды отправил именитого оппонента в нокдаун, оформил ему "сечку" и выдал разгромную разницу в судейских записках: 50-44, 50-44, 50-45.

Что ж, судя по выступлению Вудли, ему пора на пенсию. С таким настроем ловить американцу в Высшей лиге нечего. А что касается Бёрнса, то только что он одолел первого номера рейтинга и по идее занял его место. Вряд ли руководство промоушена сможет лишить бразильца статуса главного претендента. Да, есть такие имена в ростере, как Хорхе Масвидаль, Колби Ковингтон и Леон Эдвардс. Но даже на фоне этих ребят позиции южноамериканца выглядят крепче. Вопрос, примет ли избирательный в отношении соперников Камару Усман бой с поймавшим кураж Гилбертом? В этом уверенности нет…

Примерно по схожему сценарию сложился поединок между экс-претенденткой на пояс Кэтлин Чукагян и Антониной Шевченко. Американка на протяжении первых двух раундов нещадно разбивала спортсменку из Киргизии "в мясо", продемонстрировав слабую сторону Шевченко — навыки защиты от переводов и партер. Третий раунд получился гораздо спокойным для Антонины, но даже в стойке — в своей родной стихии сестра доминирующей чемпионки Валентины Шевченко не показала ничего!

Чукагян одолела соперницу с разгромным счётом: 30-25, 30-25, 30-25. Примечательно, что за короткий период Кэтлин подралась с двумя сёстрами Шевченко, став своего рода мерилом уровня Валентины и Антонины. Что ж, разница, как говорится, налицо…

Из значимых событий UFC on ESPN 9 можно отметить поражение Благоя Иванова, стремящегося в топы Аугусто Сакаи, и первый в истории UFC болевой приём на ногу в женском поединке. Вошла в историю Маккензи Дерн, "засамбитившая" Ханну Сайферс.

Но не только поединки в Лас-Вегасе стали главным бойцовским событием недели. Накануне в Беларуси был презентован проект Leon Warriors. Изначально местом проведения дебютного ивента должна была стать Москва, но буквально за сутки до турнира организаторы получили отказ от властей столицы и были вынуждены на автобусе перебраться в соседнее государство. В Минске шоу, кстати, прошло без зрителей. Уровень оппозиции и мастерства участников проекта оказался настолько разным, что поединки заканчивались, не успев начаться, но всё же заскучавшие без боёв поклонники российского ММА смогли увидеть в деле несколько звёздных имён, среди которых и Владимир Минеев.