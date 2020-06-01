НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Распространение коронавируса идёт на спад". Мишустин увидел основания для осторожного оптимизма

В 19 субъектах уже начали снимать ограничения, ещё 25 готовятся это сделать.

143
Post cover

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Распространение коронавируса в России постепенно снижается. Такое заявление на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отметил председатель правительства, ситуация даёт основания для осторожного оптимизма, но власти и экстренные службы должны быть наготове.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в целом по стране остаётся стабильной. По оценкам экспертов, распространение коронавируса постепенно идёт на спад. Цифры дают основание для осторожного оптимизма, — сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин добавил, что на протяжении недели в среднем по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%. А в Москве, Севастополе, Крыму, Северной Осетии, Чечне, Мурманской, Астраханской и Магаданской областях этот показатель составил и вовсе 2%.

Такая динамика позволила 19 субъектам Федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений, ещё 25 регионов готовы и планируют такие действия, — констатировал премьер.

Как сообщал Лайф, согласно последним данным, общее количество заболевших коронавирусом в России с начала пандемии составило 414 878 человек. Число выздоровевших уже превысило 175 тысяч человек.

Выбор редакции

Loading...