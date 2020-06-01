"Распространение коронавируса идёт на спад". Мишустин увидел основания для осторожного оптимизма

Распространение коронавируса в России постепенно снижается. Такое заявление на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отметил председатель правительства, ситуация даёт основания для осторожного оптимизма, но власти и экстренные службы должны быть наготове.

— Ситуация с коронавирусной инфекцией в целом по стране остаётся стабильной. По оценкам экспертов, распространение коронавируса постепенно идёт на спад. Цифры дают основание для осторожного оптимизма, — сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин добавил, что на протяжении недели в среднем по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%. А в Москве, Севастополе, Крыму, Северной Осетии, Чечне, Мурманской, Астраханской и Магаданской областях этот показатель составил и вовсе 2%.

— Такая динамика позволила 19 субъектам Федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений, ещё 25 регионов готовы и планируют такие действия, — констатировал премьер.