Путин созвонился с Пашиняном и пожелал ему выздоровления от коронавируса

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который сегодня отмечает день рождения и сегодня же узнал о своём положительном тесте на коронавирус.
— Президент России поздравил премьер-министра Армении с днём рождения, высказал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления от коронавируса ему и его семье, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Пашинян поблагодарил за пожелания и помощь, которую Россия оказывает Армении в борьбе с пандемией.
Напомним, известие о заболевании Никол Пашинян получил в день своего 45-летия — сегодня, 1 июня. Премьер рассказал, что у него и его близких нет симптомов заболевания, они находятся в самоизоляции и он продолжает работать удалённо.