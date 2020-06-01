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Путин созвонился с Пашиняном и пожелал ему выздоровления от коронавируса

Премьер Армении сегодня рассказал о том, что вместе с семьёй заразился CoViD-19.

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Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который сегодня отмечает день рождения и сегодня же узнал о своём положительном тесте на коронавирус.

Президент России поздравил премьер-министра Армении с днём рождения, высказал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления от коронавируса ему и его семье, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Пашинян поблагодарил за пожелания и помощь, которую Россия оказывает Армении в борьбе с пандемией.

Напомним, известие о заболевании Никол Пашинян получил в день своего 45-летия — сегодня, 1 июня. Премьер рассказал, что у него и его близких нет симптомов заболевания, они находятся в самоизоляции и он продолжает работать удалённо.

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