Путин созвонился с Пашиняном и пожелал ему выздоровления от коронавируса

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который сегодня отмечает день рождения и сегодня же узнал о своём положительном тесте на коронавирус.

— Президент России поздравил премьер-министра Армении с днём рождения, высказал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления от коронавируса ему и его семье, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Пашинян поблагодарил за пожелания и помощь, которую Россия оказывает Армении в борьбе с пандемией.