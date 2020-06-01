В Кремле прокомментировали инициативу Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Для участия России в предстоящем саммите G7 в США, как это предложил Дональд Трамп, Москва должна получить больше информации непосредственно от американских властей. Это отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы пока не знаем деталей этого предложения. Не знаем, является ли это официальной инициативой. Речь шла о приглашении России и ряда других стран на "семёрку". Здесь больше вопросов: в каком качестве, какая повестка дня, состав участников и т.п. и т.д., — заявил Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента России, Владимир Путин является сторонником диалога во всех направлениях. Но в данном случае, чтобы реагировать на такие инициативы, надо получить больше информации, которой Москва пока не располагает.

— В целом вы знаете, что есть весьма комфортный для всех участников и эффективный, действенный механизм международного диалога как "Большая двадцатка", которая позволяет всем странам — лидирующим экономикам обсуждать актуальные вопросы, — подытожил Песков.

Как сообщал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отложит проведение саммита G7 до осени и пригласит на него Россию, Австралию, Индию и Южную Корею. При этом канцлер Германии Ангела Меркель отклонила приглашение Трампа.