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В Кремле прокомментировали инициативу Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Дмитрий Песков отметил, что есть и иные эффективные площадки для международного диалога.

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

Для участия России в предстоящем саммите G7 в США, как это предложил Дональд Трамп, Москва должна получить больше информации непосредственно от американских властей. Это отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мы пока не знаем деталей этого предложения. Не знаем, является ли это официальной инициативой. Речь шла о приглашении России и ряда других стран на "семёрку". Здесь больше вопросов: в каком качестве, какая повестка дня, состав участников и т.п. и т.д., — заявил Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента России, Владимир Путин является сторонником диалога во всех направлениях. Но в данном случае, чтобы реагировать на такие инициативы, надо получить больше информации, которой Москва пока не располагает.

В целом вы знаете, что есть весьма комфортный для всех участников и эффективный, действенный механизм международного диалога как "Большая двадцатка", которая позволяет всем странам — лидирующим экономикам обсуждать актуальные вопросы, — подытожил Песков.

Как сообщал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отложит проведение саммита G7 до осени и пригласит на него Россию, Австралию, Индию и Южную Корею. При этом канцлер Германии Ангела Меркель отклонила приглашение Трампа.

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